Comunali | ‘Siamo Forchia’ | ecco Agostino Verlezza 

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la cavalcata di “Siamo Forchia”, gruppo facente capo al candidato sindaco Gerardo Perna Petrone. La formazione in questione, infatti, giunge alla presentazione del quinto candidato consigliere: dopo i nomi di Emilia Carfora, Gerardo Papa, Sergio Arricale e Vincenzo Carfora, è la volta diVerlezza. “La mia candidatura? Per dare un contributo alla formazione di una nuova classe dirigente – commenta l’esponente in questione – In particolare ritengo che si dovrà sviluppare un rapporto Amministrazione-cittadini che sia continuo, trasparente, che non abbia blackout o interruzioni. In tal senso l’Amministrazione comunale diverrà realmente e non solo teoricamente un depositario delle istanze dei cittadini. Vi è il vitale bisogno di un nuovo modo di gestire la cosa pubblica, di una nuova gestione politico-amministrativa che sia ...