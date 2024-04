Come l’Ue finanzierà la transizione ecologica per i più vulnerabili

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 aprile 2024) Quote di anidride carbonica in cambio di risorse economiche, con l’obiettivo di ridurre emissioni di gas serra e disuguaglianze. È questa la ricetta dell’Unione europea per unache sia anche giusta. Gli ingredienti: il mercato europeo del carbonio (Ets, European trading system) e il Fondo sociale per il clima (Social climate fund). Brevemente, l’Unione europea ha imposto un limite alla quantità totale di gas serra che può essere emessa dalle singole aziende di diversi settori inquinanti (impianti che producono energia, industria pesante, operatori aerei). Il limite è espresso in quote di emissione: una quota corrisponde al diritto di emettere una tonnellata di CO2eq (equivalente di anidride carbonica). Restando entro questa soglia, le aziende possono acquistare quote sul mercato del carbonio e così il sistema genera entrate ...