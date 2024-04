Come dribblare le fake news nel mare della Rete. Il segreto è imparare a distinguere l'attendibilità

(Di martedì 16 aprile 2024) Le, conosciute anchebufale, sono delle notizie false, appositamente confezionate con lo scopo di essere propagate sul web o su altri mezzi di informazione per manipolare la percezioneverità di chi legge, creando disinformazione. Questo fenomeno ha un’origine molto antica se pensiamo che la prima notizia falsa attestata nei libri di storia è la donazione di Costantino, risalente all’XI secolo. Il documento, creato da papa Leone IX per legittiil primatoChiesa cattolica Romana su tutte le altre Chiese e il controllo del territorio di Roma, fu riconosciutofalso solo nel XV secolo dal filologo Lorenzo Valla. Ai giorni nostri la diffusione delle notizie false si è moltiplicata con la nascita dei social network, dei programmi ...

