“Colpo basso | non dovevate farlo vedere” Isola dei Famosi | l’ira del naufrago contro Vladimir

(Di martedì 16 aprile 2024) Entrando in corsa a L’dei2024 ha riacceso la nostalgia nei tanti telespettatori che ricordano la sua iconica e indimenticabile partecipazione al film Mery per sempre (1989, Marco Risi). La suaè cominciata da poco ma Francesco Benigno l’ha già criticata. Il battibecco conLuxuria in diretta. In realtà lo storico attore siciliano non è l’unico concorrente ad aver mosso delle critiche alla produzione de L’dei2024. Sempre nel corso della puntata di ieri, Pietro Fanelli se l’è presa con gli autori per la scelta di una prova che ha infortunato Marina Suma. Francesco Benignoautori e montatori.dei, il...

Fabio Rampelli non trattiene la sua furia per lo show anti-Marsilio andato in scena ieri sera, a poche ore dall'apertura delle urne per le elezioni regionali in Abruzzo. Il vicepresidente della ... (iltempo)

mercoledì 20 marzo 2024 , la serie turca Endless Love tornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua decima puntata doppiata in italiano e grazie alle straordinarie anticipazioni che stiamo per darvi, ... (anticipazionitv)

Il fisioterapista di Jannik Sinner ha pagato a caro prezzo il suo posto in prima fila per assistere alla vittoria del 22enne altoatesino al Masters 1000 di Miami . Partito un potente servizio ... (open.online)

Sorpresa al Rally Regione Piemonte: Crugnola fuori strada, basso in testa al campionato - Crugnola è uscito di strada mentre era in testa alla gara. L'errore gli è costato caro, facendogli perdere la vittoria finale. La gara è stata vinta da basso, che ora è in testa alla classifica del ca ...laprovinciadivarese

Meteo: torna la neve su Alpi e Appennino, anche a quote basse per il periodo, ecco dove e quando - TORNA LA NEVE A IMBIANCARE LE NOSTRE MONTAGNE- Un primo impulso freddo artico-marittimo è atteso nella giornata di martedì con precipitazioni attese dal pomeriggio. Complice l'arrivo di aria fredda da ...3bmeteo

Avellino-Benevento 1-0, Auteri dice addio al secondo posto - I numeri non mentono mai: il miglior attacco del girone ha vinto il derby. La rete di Sgarbi al 37' della ripresa è stata la sessantunesima in campionato per l'Avellino che, in un ...ilmattino