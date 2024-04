Cologno Monzese | ripartono i turni notturni della polizia contro la mala movida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024)(MILANO) – È già iniziato sabato 13 aprile, in anticipo di 3 settimane, il terzo turnolocale. Dieci agenti, insieme ai militari, hanno pattugliato la città fino all’una di notte. Un’attività straordinaria che sarà ripetuta anche questo sabato 20 aprile e nelle settimane a seguire con un accordo di collaborazione firmato con l’Arma dei carabinieri. “Abbiamo riscontrato un’esigenza sul fine settimana, ma useremo queste prime notti per sperimentare il servizio e monitorare le esigenze - ha spiegato il neo comandantelocale diFabio Scupola -. Abbiamo deciso di realizzare questi pattugliamenti insieme ai militari, perché non improvvisiamo né sprechiamo risorse umane ed economiche”. Dieci agenti ...