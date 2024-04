Colle | Paese chiede giustizia efficiente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 aprile 2024) 12.20 "I nostri concittadini chiedono unatrasparente ed". Così il presidente Mattarella all'intitolazione della sede del Csm a Vittorio Bachelet, ucciso dalle Br nel 1980 "Il ruolo di componenti del Consiglio superiore della magistratura rappresenta funzione di garanzia, di grande responsabilità per l'equilibrio fra i poteri costituzionali". Da qui l'invito a "svolgere il mandato senza ricercare consenso per sé o per altri" E no alla "composizione delle diversità con logiche di scambio per singoli o gruppi".