Coachella | esibizione disastrosa dell’ex compagna di Elon Musk Grimes | “Per favore perdonatemi | ci sono stati dei problemi tecnici”

(Di martedì 16 aprile 2024) Un vero e proprio disastro musicale. Sabato scorso si è svolto al Festival californiano, forse, il peggior concerto per la disc jockey canadese, balzata agli onori dei giornali gossip per essere stata ladel magante multimilionario. “Voglio scusarmi per iavuti con lo spettacolo. – ha scritto su X l’artista – Di solito gestisco sempre personalmente ogni aspetto del mio show. Per risparmiare tempo questa è stata una delle prime volte in cui ho affidato a service esterni cose essenziali per suonare e ho lasciato pure che qualcun altro organizzasse le tracce”., il cui vero nome è Claire Boucher, – come ha riportato Variety – ha urlato la sua frustrazione durante la performance più volte ...

Coachella 2024, di male in peggio - «La tua timeline è Coachella, la mia è il Salone del Mobile, non siamo uguali», ha scritto in una storia l’influencer brendahasthtag (quella che si veste solo di bianco o solo di nero, per capirci), t ...rivistastudio

Nelly Furtado cade di faccia sul palco del Coachella e si taglia un dito: "Ho dato tutto, compreso il mio sangue" - In un ambiente come il Coachella, noto per la sua atmosfera vibrante e le esibizioni adrenaliniche, gli imprevisti possono accadere. Nel vortice di questa energia… Leggi ...informazione

Fedez al Coachella con la tiktoker Giulia Ottorini, ecco chi è - Il rapper è stato avvistato con la sexy 21enne in California Concerti, artisti, musica e divertimento sfrenato in America mentre Chiara Ferragni è in silenzio social in Italia. Il rapper è stato avvis ...tgcom24.mediaset