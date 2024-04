Cnit | ' ecco il salto tecnologico necessario per il 5G'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) "Dobbiamo prima completare la realizzazione della rete 5G nella sua versione completa, la cosiddetta standalone, e siamo al 10% in Italia. In secondo luogo, bisogna fare una cosa importante e riempire un vuoto che c'è tra le rete e i bisogni degli utenti". È quanto dichiara il presidente del, Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, Nicola Blefari Melazzi, all'apertura della conferenza '5G & Co - Everything is connected' che si tiene fino al 17 aprile a Roma a Palazzo delle Esposizioni. "Bisogna riempire questo vuoto - osserva Blefari Melazzi - e il 5G esploderà, altrimenti ci teniamo una generazione di cellulari migliore ma non radicalmente diversa". "Servono, se vogliamo una generazione nuova, dei servizi e delle applicazioni nuove", spiega il presidente dela margine dell'evento facendo l'esempio di un ospedale. ...