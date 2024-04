Classifica Tour of the Alps 2024 | seconda tappa | Tobias Foss resta in testa | quinto Antonio Tiberi

(Di martedì 16 aprile 2024) Prosegue ilof thedi ciclismo su strada: la breve corsa a tappe vede andare in scena lafrazione con partenza da Salorno ed arrivo a Stans dopo 190.7 km. L’epilogo arriva con la vittoria solitaria al termine di una fuga a lunga gittata dell’azzurro Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla). Lagenerale vedere inil norvegese(INEOS Grenadiers) , davanti all’australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla), secondo a 4?, seguito dal colombiano Esteban Chaves (EF Education – EasyPost), terzo a 6?. Il migliore degli italiani è(Bahrain – Victorious),a 13?.of the...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica DEL Tour OF THE Alps Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour of the Alps 2024 , breve corsa a ... (oasport)

Seconda tappa per il Tour of the Alps 2024 . oggi in programma la Salorno-Stans , ovviamente ancora le salite protagoniste, con gli uomini di classifica che si sfideranno in un altro scontro diretto. ... (oasport)

Uno splendido Alessandro De Marchi si aggiudica la seconda tappa del Tour of the Alps grazie ad una grande azione in solitaria nell’ultima salita. La tappa , la più lunga della corsa con 190,7 km, ... (sportface)

Tour of the Alps 2024: impresa dell’eterno De Marchi a Stans! I favoriti si guardano - Alessandro De Marchi immarcescibile! A quasi 38 anni il corridore friulano si prende una grande soddisfazione al Tour of the Alps: corona il tentativo in fuga vincendo in solitaria la seconda tappa a ...oasport

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Torino - Hello World Tour Stadi 2025 - Dopo una serie di sold out per il Tour indoor nei palazzetti del 2024, i Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi nell'estate 2025: nel calendario del loro Hello World Tour Stadi 2025 non può ...mentelocale

Tour of the Alps, Alessandro De Marchi piazza il colpo a sorpresa nella seconda tappa - La seconda tappa del Tour of the Alps vede il tricolore sorvolare nel cielo austriaco. Il traguardo di Stans ha visto il successo di Alessandro De Marchi (Team Jayco-AlUla) che si è imposto dopo una l ...sportmediaset.mediaset