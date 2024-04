Clamoroso | impedita conferenza “di destra” su pressione degli antifascisti

(Di martedì 16 aprile 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/04/giubilei-belgio.mp4 Il Belgio è ancora una democrazia? Il sindaco di Bruxelles, sue dei centri sociali, ha fatto cancellare le prime due sedi della National Conservatism Conference mandando la polizia. Ora siamo in una nuova sede trovata poche ore fa con le saracinesche abbassate e la polizia fuori che potrebbe fare irruzione da un momento all’altro per fermare l’evento e addirittura potrebbero togliere l’elettricità. Intanto i gruppiminacciano i responsabili del catering. Mentre si riempie la bocca dei “valori europeisti”, il sindaco di Bruxelles impedisce di svolgere unacon ospiti un primo ministro, europarlamentari, capi di partito, intellettuali, giornalisti. È un attacco alla ...

Enorme errore arbitrale contro Sinner: perché non c’è l’occhio di falco a Montecarlo L’assenza della moviola - La semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è stata inevitalmente condizionata da un Clamoroso errore commesso dalla giudice di sedia. Nel quinto game del terzo ...oasport

Sinner perde per una clamorosa svista dei giudici. “Difficile da accettare”, la bordata - Un super Stefanos Tsitsipas aiutato da un incredibile errore arbitrale a suo favore e soprattutto da un problema fisico che è sopraggiunto ...iltempo

Sinner confessa perché non ha fermato il gioco per avere il punto scippato: è una lezione di sport - Come ha reagito Jannik Sinner alla clamorosa svista arbitrale che gli ha impedito di mettere una seria ipoteca nel terzo set della semifinale di Montecarlo contro Tsitsipas Con grande signorilità sia ...fanpage