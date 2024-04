Clamoroso a Barcellona | gesto folle dei tifosi VIDEO

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 16 aprile 2024) A poche ore dall’inizio della sfida tra ile il PSG, idi casa si sono protagonisti di un episodio senza precedenti. Dopo una sola settimana torna la Champions League e le aspettative sono altissime. Dopo lo spettacolo mostrato nei quarti di andata, tutti si aspettano altre sfide pirotecniche, con le squadre che stavolta si giocano l’accesso alle semifinale della competizione per club più importante di tutti. Ad aprire le danze, oltre a Borussia Dortmund e Atletico Madrid, ci sarannoe Paris Saint-Germain, con i francesi chiamati al ribaltone dopo la sconfitta per 3-2 al Parco dei Principi. I catalani partono ovviamente con tutti i favori dei pronostici, sia per il risultato dell’andata che per il tifo bollente che ci sarà al Camp Nou. Ad accompagnare i ragazzi di Xavi ci saranno, infatti, i quasi 100.000 ...