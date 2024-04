Civitanovese | ora l’entusiamo è alle stelle Cicchi | Hanno vinto l’allenatore e il gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) "Una giornata che mi ha commosso, non mi aspettavo una partita del genere. Adesso, però, restano due appuntamenti da non fallire". Claudio, direttore generale della, parla così a margine della vittoria dei rossoblù contro il Montefano (2-0, ndr), con l’esito finale che ha riportato il team di Sante Alfonsi primo in classifica a due giornate dal termine del campionato. "Prima della gara – afferma–, avevo detto ai ragazzi che i grandi giocatori si vedono in queste occasioni. Mi aspettavo una vittoria, ma è il modo in cui è arrivata che mi ha davvero stupito. Complimenti a loro e all’natore, hail". A fare la differenza, la prestazione offerta nella seconda frazione di gara. "Nel primo tempo – analizza il dg – abbiamo dominato, senza però ...