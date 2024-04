Città Aperta | “Solidarietà piena alle lavoratrici e ai lavoratori della biblioteca provinciale”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 1 minuto“e aiè importante presidiare la funzione di prestigiose istituzioni culturali sempre più bistrattate, in ogni loro declinazione ed in ogni modo possibile. In quest’ultimo caso è il trattamento lavorativo di chi consente la funzionalitàad essere colpito. Dai fatti emerge la realtà di un lavoro professionale sottopagato, poco valorizzato, con passi indietro da contratti a tempo indeterminato a tempo determinato Dati reali che contrastano con la narrazione farlocca del “modello Benevento“. Il vero modello beneventano, semmai, come continuamente dimostrato, sta proprio nella ...