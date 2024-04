Cisterna di Latina Produzione | traffico e detenzione di droga | finisce ai domiciliari

A Verona l’ultima partita del girone dei play-off per il quinto posto per il Cisterna Volley - Cisterna DI Latina – Ultima partita del girone dei play-off per il quinto posto per il Cisterna Volley che domani (mercoledì 17 aprile) alle ore 20:30 sfiderà in trasferta il Verona. La formazione ven ...radioluna

Sta sorgendo nella scuola di Collina dei Pini il nuovo asilo nido di Cisterna - Il nuovo asilo nido si svilupperà su un unico piano, con accesso facilitato da una rampa che elimina ogni barriera architettonica ...latinaquotidiano

Strage di Cisterna, disposti nuovi esami in laboratorio - Si cercano tracce di polvere da sparo anche su alcuni abiti. Il finanziere Christian Sodano aveva ucciso a colpi di pistola la sorella e la madre della sua ex ...latinaoggi.eu