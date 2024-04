Cina | settore ferroviario gestisce +1 mld viaggi passeggeri a gen-mar

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pechino, 16 apr – (Xinhua) – Ilcinese ha gestito 1,01 miliardi didinel primo trimestre dell’anno, secondo i dati dell’operatorenazionale. Il numero medio giornaliero didiha raggiunto gli 11,15 milioni, con un aumento del 28,5% su base annua, secondo i dati della China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). Nel periodo, sono stati operati in media 10.486 trenial giorno, con un aumento del 15,5% anno su anno. Durante le vacanze per la Festa di primavera, dal 10 al 17 febbraio di quest’anno, le ferrovie cinesi hanno registrato 99,46 milioni didi, secondo la China Railway. L’azienda prevede un ...