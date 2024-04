Cina | presenta tomba di maggior livello dello stato di Chu mai rinvenuta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024) Hefei, 16 apr – (Xinhua) – Ladi Wuwangdun,nella provincia orientale cinese dell’Anhui, e’ stata confermata come lapiu’ grande e di piu’ altodell’anticoChu, risalente a oltre 2.200 anni fa, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per il patrimonio culturale. L’amministrazione ha dato l’annuncio durante una conferenza stampa nella citta’ di Huainan, aggiungendo che lascoperta a Huainan e’ la piu’ strutturalmente complessa del suo genere. Gli archeologi si sono concentrati sul rinvenimento della principalea fossa verticale, confermando che si trattava di una grande struttura che ospitava un’area di sepoltura a camera in legno. I ricercatori hanno condotto attivita’ di protezione sul posto e studi ...