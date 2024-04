Cina | organizzazione migliorera’ riciclo di risorse rinnovabili

(Di martedì 16 aprile 2024) Pechino, 16 apr – (Xinhua) – L’All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives, un’economica nazionale dedicata allo sviluppo delle regioni rurali, ieri ha dichiarato che accelerera’ la costruzione di una rete nazionale per ilefficiente delle. In un comunicato, l’ha affermato di voler costruire un maggior numero di siti diadatti alle condizioni locali, di costruire basi di fabbriche per la lavorazione profonda per lo smaltimento dellee di esplorare nuove attivita’ attraverso ile lo smaltimento di tre importanti categorie di prodotti, tra cui i veicoli a nuova energia, le batterie agli ioni di litio e i prodotti solari. Nel ...

Scoperta organizzazione per scommesse clandestine,12 arresti - Una presunta organizzazione dedita alle scommesse illegali e clandestine ... sull'emissione di fatture false e sul trasferimento di consistenti somme di denaro in Cina" per evitare di pagare le ...ansa

Comincia il viaggio della torcia olimpica - L’economia cinese riprende a correre, la torcia olimpica comincia un viaggio di 12 mila chilometri dalla Grecia a Parigi, in Danimarca va a fuoco il palazzo più antico di Copenaghen, in Medio Oriente ...corriere

F1, in Cina la prima Sprint della stagione. Il commento di Verstappen: “Non è il massimo farla” - Il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, sarà il primo evento della stagione in cui andrà in scena una Sprint Race, gara corta che stravolge in modo considerevole il progr ...oasport