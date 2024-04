Cielo generalmente poco nuvoloso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024) Che tempo fa? Uno sguardo ale uno alle previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli pubblicato nella giornata di martedì 16 aprile. ANALISI SINOTTICA Un fronte freddo in arrivo dall’Europa centrale sta valicando in queste ore le Alpi, seguito da correnti da nord più fredde e asciutte. Tra domani e giovedì un nuovo impulso di aria fredda in quota porterà un lieve aumento dell’instabilità, seguite da una fase stabile e soleggiata nel fine settimana ma con temperature leggermente sotto le medie stagionali. Martedì 16 aprile 2024 Tempo Previsto: ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti sulle Prealpi orientali con locali rovesci, asciutto altrove. Temperature: Minime in lieve calo (10/14°C), massime in calo (20/23°C). Venti: In pianura venti moderati o localmente forti da nord-ovest, in quota venti moderati nord occidentali. Mercoledì 17 ...