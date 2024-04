Ciclismo | Vingegaard dimesso dall' ospedale | Ora è tempo di rimettersi in forma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 - Le parole pronunciate appena qualche giorno fa da papà Claus avevano acceso ulteriormente la spia rossa intorno alle condizioni di Jonas, ma nella giornata odierna tutto il mondo delpuò tirare un sospiro di sollievo per quello che è un primo passo verso la normalità: dopo 12 giorni di ricovero in seguitoa grave caduta occorsa al Giro dei Paesi Baschi 2024,ha lasciato l'Txagorritxu di Vitoria. I dettagli Ad annunciarlo è stata la Visma-Lease a Bike tramite un post sui propri canali social. "Salve a tutti. Oggi per me arriva l'ora di lasciare l'. Ringrazio tutto lo staff medico per essersi preso cura di me e ogni persona che in questi giorni mi ha dato sostegno morale. Ho ricevuto moltissimi messaggi e tutto ciò è stato commovente: ...