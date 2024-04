Ciclismo | Tour of the Alps 2024 seconda tappa oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilof theproseguecon la, la Salorno-Stans di 190,7 chilometri. Si tratta della frazione più lunga di questa edizione dell’ex Giro del Trentino, che come da programma sconfina in Tirolo affrontando la salita del Brennero per poi trovare nel finale la breve ma impegnativa ascesa di Gnadenwald. Possibile battaglia tra i big della generale, dopo che Tobias Foss si è aggiudicato la primain quel di Cortina Strada del Vino. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la frazione odierna.OF THE: IL CALENDARIO COMPLETO PERCORSO E ALTIMETRIA DI TUTTE LE TAPPE START LIST E FAVORITI, TV E– Il gruppo prenderà il ...

