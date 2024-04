Ciclismo Pedale Chiaravallese | Juniores in Abruzzo | Allievi in Veneto

(Di martedì 16 aprile 2024) Per la Categoria inferiore Edoardo Fiorini sul podio (secondo posto) e Tommaso Cingolani 8°. Iaconeta quarto nella gara di mtb a Roccacasale (AQ). Laal Giro d’CHIARAVALLE, 16 aprile 2024 –della Zero24 Cycling deldopo un fine settimana intenso. Glihanno corso inal 66° Giro delle Tre Province a Pressana, in provincia di Verona. Edoardo Fiorini si piazza al secondo posto e Tommaso Cingolani all’ottavo. I ragazzi hanno dominato per 58 km, quando nel gruppo di testa erano pronti alla volata Edoardo Fiorini, Tommaso Cingolani e Teo Lancioni, tra i migliori 11 della corsa fino a quel momento. “Negli ultimi 2 km è mancata la fluidità di scelte che ha portato a fare il miglior ...

