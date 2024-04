Ciclismo | Gp Città di Pontedera Affondo vincente di Galimberti

(Di martedì 16 aprile 2024) Reduce dal Giro d’Abruzzo a tappe concluso con il 25° posto nella classifica generale, il ventitreenne brianzolo di Giussano Francescodella Biesse Carrera guidato dall’ex professionista Marco Milesi, ha messo a frutto la sua ottima condizione atletica vincendo l’ottavo Gran Premiodi. E’ stata un’altra bella edizione della corsa, veloce e combattuta, con 179 partenti di 32 squadre, bene organizzata (grande spiegamento di addetti ai lavori con ritrovo all’accogliente Centro Sportivo Bellaria) dalla U.S. Juventus Lari con il patrocinio del comune il cui sindaco Matteo Franconi assieme a Rossano Signorini della Ecofor Service (main sponsor) ha dato il via alla gara, mentre alla premiazione sono intervenuti l’assessore Mattia Belli e il presidente del Comitato Provinciale di Pisa della ...

