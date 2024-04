Ciclismo | Geraint Thomas | “Il Giro d’Italia? Sto meglio dell’anno scorso | voglio vincerlo

(Di martedì 16 aprile 2024) Mentre corre sulle strade del Tour of the Alps,, il gallese del team INEOS Grenadiers pensa a come potersi prendere la scena nel2024: il suo obiettivo dichiarato per la prima parte della stagione. Intervistato dal canale Youtube del media WielerFlits, il classe 1986 ha detto: “Non vedo l’ora di fare una gara bella dura con le salite e tutto il resto. Arriva proprio al momento giusto – riferendosi al Tour of the Alps -, due settimane dopo la fine di questa mancheranno due settimane all’inizio del. Giusto per perfezionare le cose. Sono cinque buone giornate di corsa dura in montagna. È sempre una cosa buona”. Poi ha aggiunto: ”Rispetto all’anno, penso di stare leggermente. Ho avuto un pochino più di continuità. Nel 2023 il ...

