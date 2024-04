“Ciao Rai” | Amadeus va a raggiungere Fabio Fazio E dice | “Non è stata una scelta facile”

(Di martedì 16 aprile 2024) "Rai".comunica al direttore generale Giampaolo Rossi che non rinnoverà il contratto con Viale Mazzini, in scadenza il 31 agosto 2024. Entro la fine della settimana - si lavora agli ultimi dettagli - è attesa la firma dell'accordo quadriennale con Warner Bros. Discovery, che mette così a segno un nuovo colpo dopo l'ingaggio diL'articolo proviene da Firenze Post.

Bologna, 3 marzo 2024 – Il ricordo del grande Lucio anche sulle reti Rai. sabato 6 aprile, in seconda sera ta su Rai 1 e in contemporanea su Radio Rai 2, va in onda " Ciao 2024 - rassegna Lucio ... (ilrestodelcarlino)

Il rock attraverso le riviste italiane | Ciao 2001 - «Il rock in Italia è arrivato negli anni Settanta» il viaggio di Riccardo Bertoncelli nelle prime riviste rock italiane, dall’ultimo numero di Ciao 2001.stonemusic

L'addio di Amadeus alla Rai: "Non è stata una scelta facile. Pronto per nuove avventure" - L’ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha ufficializzato la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza a fine agosto.ilsecoloxix

Stefano De Martino, Carlo Conti, Antonella Clerici: tutte le ipotesi per il "dopo Amadeus" - Possibile anche un ritorno di Paolo Bonolis: ospite del programma di Nunzia de Girolamo, "Ciao Maschio", lui stesso ha fatto capire ... quale conduce attualmente "Stasera tutto è possibile" su Rai Due ...ilgiornale