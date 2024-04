“Ci dispiace | è fuori” Isola dei Famosi | l’annuncio fa calare la tristezza in Honduras | “Esce”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 16 aprile 2024) Ieri sera, durante la terza puntata de L’dei2024, al momento del verdetto Matilde Brandi si è lasciata andare alla commozione piangendo all’idea di non vederla più condividere con lei l’avventura. La prima eliminazione dell’edizione è arrivata ad inizio diretta. Luce Caponegro (Selen) ha perso al televoto. È l’attrice la prima eliminata de L’dei2024 per ilre di molti. Come spesso succede è stato chiaro da subito, tramite i sondaggi del web, che Luce Caponegro fosse tra i meno votati. Però ben peggio sembrava la situazione di Peppe Di Napoli che infine si è salvato. Selen, le percentuali di ieri sera.dei2024, perché è uscita Luce Caponegro I protagonisti del primo televoto eliminatorio di questa ...