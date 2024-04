Chris Hemsworth Battuto da Kevin Costner per un Ruolo da Protagonista in un Film

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 16 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movieha recentemente rivelato a Entertainment Tonight che ha cercato con tutte le sue forze di ottenere una parte in un prossimodiretto da, solo per scoprire chesi è scelto per ilprincipale invece.daL’attore australiano non ha rivelato il nome del, ma ha descritto la trama come una “piccola storia su un uomo e una donna” che è “astratta e interessante”, con ilmaschile che interpreta un mandriano di cavalli. Tuttavia, sembra che il progetto citato non sia ...