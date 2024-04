Chiusura ponte Cesa – Aversa per attività di pavimentazione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 16 aprile 2024). Si ricorda che da domani, 17 aprile, sino al prossimo 20 aprile, ilresterà completamente chiuso al traffico, al fine di consentire i lavori distradale. La strada in questione sarà totalmente interdetta al traffico, fatta eccezione per i residenti, a partire dalla piazzetta De Giorgi fino al limite di confine del Comune diovvero con strada San Michele. In occasione dellail traffico proveniente dae diretto persarà deviato, con apposita segnaletica per Via Madonna dell’Olio fino a raggiungere Via Atellana e quindi proseguire per; viceversa il traffico proveniente dal Comune die diretto asarà ...