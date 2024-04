Chiesti dieci anni per il poliziotto che portava una 15enne nei locali per scambisti La giovane | «Voglio una famiglia con lui»

(Di martedì 16 aprile 2024) Si conoscono su un’app di incontri, Badoo, nel 2016. Iniziano a frequentarsi, e dopo qualche mese anche a visitare ia luci rosse romani, club perdove esibirsi in prestazioni erotiche. C’è un problema: lei ha 15, lui 32. Ed era uno dei poliziotti del Reparto volanti della Questura. Per questo, è finito a processo con l’accusa di pornografia minorile, oltre a essere stato sospeso dal servizio. Le sorti processuali di questa vicenda, iniziata con la denuncia del padre dell’allora ragazzina, sembrano alle battute finali. Oggi, 16 aprile 2024, il pm Stefano Pizza ha chiesto una condanna pari a 10di reclusione. Ad attendere la sentenza, prevista nei prossimi mesi, non c’è solo l’imputato: al suo fianco, c’è laprotagonista della vicenda, adesso maggiorenne che, a Open, ...

Concede pochi giorni di ferie: medico di famiglia picchiato a sangue - Un medico di base di Mirandola, in provincia di Modena è stato aggredito ferocemente da un suo paziente per aver prescritto "solo" due giorni di malattia a fronte dei ...leggo

Modena, picchia il medico di famiglia che dà meno giorni di malattia di quelli Chiesti: «Ne voglio dieci non due» - La vittima è un medio di base di Mirandola, si tratta della quinta aggressione da inizio anno:«Il certificato non nasce da una contrattazione con il paziente» ...corrieredibologna.corriere

Simona Ventura a Belve: "Per anni voci su droga". La confessione sull'aborto - Le voci sull'uso di droga, una zavorra per anni per Simona Ventura. La conduttrice, ospite di Belve oggi nella puntata in onda su Raidue, nell'intervista a Francesca Fagnani risponde e fa chiarezza su ...adnkronos