Chiedono “mensile” in cambio di protezione | due arresti

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue persone sono state arrestate con l’accusa di estorsione dagli agenti della squadra Mobile di Napoli a seguito della denuncia di un impresario, sporta a inizio mese per due distinti tentativi. In particolare, nei giorni scorsi, i poliziotti, a seguito di attività info-investigativa, hanno appurato che alcuni soggetti si erano presentati presso l’attività commerciale ed avevano preteso dal titolare una somma di denaro indi ““, specificando che la stessa sarebbe stata riscossa ogni mese in un giorno prefissato. Pertanto, nel pomeriggio di ieri, gli operatori, durante un servizio di appostamento, hanno notato il sopraggiungere di un’autovettura con a bordo due soggetti; uno di essi, dopo essere sceso dal veicolo ed aver ottenuto la somma prefissata dal proprietario dell’esercizio commerciale, è stato ...