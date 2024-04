Chichi Meroni e l'occhio. Sei gioielli da sogno in stile 'L'Arabesque'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) In occasione del Fuorisalone apre un nuovo coloratissimo pop-up store ’L’Arabesque Design Gallery’ ispirato alle opere del pittore Piet Mondrian. Lo spazio – in Via Francesco Sforza, 4 – crea lo sfondo per una selezione di luci e arredi Mid-Century. ’In the Mood for Eyes’ è il titolo del progetto. "Il senso delper la vita, lo sguardo di sé stessi sulla propria anima e sul mondo che ci circonda, per racchiudere sentimenti o mostrare emozioni". Cosìche prosegue: "Lo sguardo si appoggia su chi, vicino a noi, ci è amico o nemico, su chi ci ama, su chi ci legge, su chi ci è fedele, su chi ci tradirà, sul dolore del mondo per non dimenticare mai la generosità, sui doni ricevuti dagli Dei per non dimenticare la gratitudine. Dai tempi antichi, primadi Horus, poidi ...