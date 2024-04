Chi finanzierà lo sviluppo energetico dell’Africa?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 aprile 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 59 di We – World Energy, il magazine di Eni La povertà energetica è una delle sfide più persistenti. Secondo l’African Development Bank, un africano medio consuma in un anno meno energia di quanta ne servirebbe per tenere accesa una lampadina da 50 watt. In media, gli europei consumano circa trentasei volte più energia elettrica degli africani e gli americani settantadue volte tanto. Sono circa seicentoquarantacinque i milioni di africani senza accesso all’energia elettrica, di cui circa l’ottanta per cento è composto da popolazioni rurali – una cifra che si avvicina al novanta per cento in Paesi come Sierra Leone, Liberia, Malawi e Repubblica Democratica del Congo. L’inadeguato accesso all’elettricità in Africa è uno dei principali fallimenti del nostro tempo quando si parla di ...