Chi è Valentini | il difensore che piace alla dirigenza! Doppio ruolo all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 aprile 2024)è il nome nuovo per la difesa, seguito da tempo ddell’Inter e già nel giro della Nazionale Argentina. La sua situazione contrattuale col Boca Juniors favorirebbe il suo approdo in nerazzurro. Conosciamo meglio il calciatore, ritenuto uno dei profili di maggior spicco del calcio sudamericano. NUOVO OBIETTIVO – Ladell’Inter non dorme mai ed è sempre attiva sul fronte mercato, proiettata sempre di più verso il futuro. L’obiettivo è quello di offrire a Simone Inzaghi e il suo staff, nuovi innesti e nuove soluzioni. Dopo aver chiuso con abbondante anticipo i colpi a centrocampo e in attacco con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin lavorando costantemente per provare ad anticipare i tempi anche per quanto riguarda la difesa. Il primo nome nella lista ...