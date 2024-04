(Di martedì 16 aprile 2024) In ‘Unall’attriceinterpreta, l’amica impicciona di Mariella Altieri (Antonella Prisco) e sorella di Salvatore(Cosimo Alberti). Nelle puntate recenti Mariella sta affrontando una crisi con il marito Guido Del Bue (Germano Bellavia)., all’inizio, ignara di ciò, si mostra sempre egocentrica e invadente nei confronti di Mariella, ma quando viene a sapere che la vigilessa sta male perché il consorte, all’improvviso, è freddo e scostante nei suoi confronti,, alla prima occasione, al Caffè Vulcano fa una bella lavata di capo a Guido… Del Bue se la prende e rimprovera Mariella di essersi confidata con una persona che non è minimamente riservata. Agli occhi del pubblico, però, sono ...

VivaRai2 sta per volgere al termine. Le sorprese non mancano mai e le risate nemmeno. Fiorello nella puntata odierna, dopo aver scherzato ancora una volta sulla presunta partenza di Amadeus d alla ... (calcioweb.eu)

Chi è Lara Sansone, Bice Cerruti di ‘Un Posto al Sole’ - In ‘Un Posto al Sole’ l’attrice Lara Sansone interpreta Bice Cerruti, l’amica impicciona di Mariella Altieri (Antonella Prisco) e sorella di Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti). Nelle puntate recenti ...quotidiano

Forza Italia, agli Stati generali dell’economia la stoccata di Tajani: «Gli italiani non vogliono più chi urla e offende» - L’obiettivo del 10 per cento alle Europee.All’evento, agli «East End Studios» di via Mecenate, trasmesse molte immagini di Berlusconi: il 12 giugno sarà un anno dalla sua scomparsa ...milano.corriere

Refettorio di Bottura riapre, qualità alimentare e zero sprechi: "Così aiutiamo chi non ce la fa" - A Modena il progetto ’Food for Soul’ riparte dopo lo stop della pandemia. Ristrutturati i locali di via Leodoino. "Per il 2024 previste circa 70 cene, per un totale di circa 4.200 coperti che impegner ...ilrestodelcarlino