Chi è Giulia Ottorini | la star del twerk paparazzata con Fedez al Coachella

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 aprile 2024), nata il 25 febbraio 2002 a Bologna, è una influencer, Tiktoker e Onlyfanser, conosciuta come “la Regina del” e per la sua passata relazione con il rapper Mambolosco, di 11 anni più grande. La sua popolarità è esplosa grazie ai suoi video di ballo (e) su TikTok, ma al di fuori del mondo digitale, è una studentessa di Chimica e tecnologie farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Milano. Non solo: è finita nell’inchiesta delle Fiamme Gialle per presunta evasione fiscale e ha recentemente sconvolto il web con un video in cui rivela di aver speso ben 30.000 euro in soli quattro giorni. In questi giorni, è stataconal, e molti hanno pensato ad una storia tra di loro, ma lei su TikTok aveva detto che ha un ...