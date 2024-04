Chi è Fortunato Ortombina | il nuovo sovrintendente del Teatro alla Scala

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano – Il, ufficiale,dellaha un lungo curriculum artistico e da studioso. Nato a Mantova il 10 maggio 1960, diplomato al conservatorio di Parma, è professore d'orchestra corista, ma anche studioso (ha fra l'altro lavorato all'istituto nazionale di Studi Verdiani).conosce molto bene la realtà scaligera. Ha già lavoratodal 2003 al 2007 come coordinatore artistico. In quell'anno ha lasciato Milano per diventare direttore artistico della Fenice dove dal 2017 è stato anche nominato. Sarà lui a dover decidere sevorrà avvalersi di un direttore artistico e di un direttore ...

Fortunato Ortombina nominato nuovo sovrintendente della Scala di Milano - L'incarico per l'attuale guida della Fenice di Venezia dal primo settembre 2024: ad annunciarlo il sindaco meneghino Giuseppe Sala ...corrieredelveneto.corriere

Elodie, ambasciatrice di Save the children contro la povertà educativa - “Save the children” annuncia Elodie come loro ambasciatrice nel progetto “Prendersi cura” che assicura un futuro ai bambini che vivono in contesti svantaggiati ...dilei

Isola dei Famosi 15 aprile: chi è stato eliminato Nominati e nuovo infortunio - Terza puntata dell'Isola dei Famosi 2024, nominati, un'eliminazione e anche un momento di paura per una naufra. La puntata di lunedì 15 aprile è stata una serata dove la noia delle prime due serate è ...quotidiano