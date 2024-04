Chi è Alice Arcuri | l’attrice che interpreta Carolina Vernoni ne ‘Il clandestino’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Su Raiuno è iniziata una nuova fiction l’8 aprile, ‘Il, con protagonista Edoardo Leo. La serie andrà in onda fino al 13 maggio, con un appuntamento settimanale. Al centro della trama, la storia di Luca Travaglia, ex ispettore capo dell'antiterrorismo, che ha abbandonato la polizia dopo un attentato fatto dalla sua fidanzata Khadija, morta durante l’esplosione, e a causa della quale Sergio Bonetti, uno dei suoi agenti, è rimasto paralizzato. A quel punto nasce in lui la consapevolezza di non saper più gestire e affrontare questa drammatica situazione e si allontana da Roma, scegliendo di trasferirsi a Milano. Proprio in questa città inizia un nuovo vita per lui, come buttafuori nelle discoteche e guardia del corpo. Ma nel suo Dna resta forte e solida la sua vecchia vita e, parallelamente, sceglie di affiancare alle sue professioni quella di investigatore ...