Chi è Adriano Galliani e quel flirt discusso con Simona Ventura | “Era scoppiata una bomba”

(Di martedì 16 aprile 2024) Classe 1944,è nato il 30 luglio, a Monza. Imprenditore e dirigente sportivo di grande caratura, ha rivestito questo ruolo per il Milan.è stato anche presidente di Mediaset Premium e nel 2010 ha ricevuto un Globe Soccer Award alla carriera. Nel 2011 è stato inserito nella Hall of fame del calcio italiano per la categoria Dirigenti. Dal 23 marzo 2018 è senatore della Repubblica per Forza Italia. Diploma di geometra, per 8 anni è stato impiegato nel Comune di Monza presso l’Ufficio di edilizia pubblica. Amico e collaboratore di Silvio Berlusconi, dal 1979 ha contribuito alla creazione della televisione commerciale nazionale, con il debutto della rete ammiraglia Canale 5. Dal 1986 è amministratore delegato dell’ A.C. Milan, un anno dopo è stato nominato vicepresidente della Lega italiana ...