Cheddira al Napoli per sostituire Simeone | la Lazio fa sul serio 

Gol ed emozioni a non finire al Maradona dove il Napoli non è è andato oltre il 2-2 contro il Frosinone nell'anticipo valido per il 32° turno di Serie A. In tribuna per la prima volta il ct della ... (liberoquotidiano)

Napoli, Meret in discussione: per il futuro avanza Caprile - Per l'attuale n. 1 azzurro scatta il rinnovo automatico, ma ciò non esclude la partenza: la stellina di ritorno dal prestito a Empoli è pronta ...gazzetta

Il Napoli è pronto a riabbracciare 7 giocatori. Grande attesa per Folorunsho - Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il Napoli valuterà in estate i 7 giocatori che sono attualmente in prestito in Serie A.areanapoli

TUTTOSPORT - Napoli, Simeone piace alla Lazio, al suo posto potrebbe tornare Cheddira - Secondo Tuttosport, Walid Cheddira potrebbe tornare a Napoli in estate e restare al posto di Giovanni Simeone: "In estate Cheddira tornerà in azzurro per fine prestito. Questa volta per restare. Il Ch ...napolimagazine