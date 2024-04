Che fine faranno le monete da 1 e 2 centesimi? Ecco dove cambiarle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 - C’è chi le conserva e chi, invece, fa di tutto per sbarazzarsene: leda 1 e 2sono un pezzo di storia dell’Euro, ma l’epopea delle monetine ne rappresenta uno spin-off, potremmo dire, tragicomico.perché. La storia dei “ramini” Li trovi a terra, in tram o sull’asfalto. Ammassati nel porta mance di bar e ristoranti, se l’esercente non decide in partenza di arrotondare i prezzi per evitare di gestirli. Talvolta li ritrovi tra i cuscini del divano, altre volte nel cestello della lavatrice. I ramini, raffiguranti le iconiche Mole Antonelliana e Castel del Monte, sono gli eroi underground dell’Eurozona, con circa 7 miliardi di unità introdotte sin dalla loro emissione. Tuttavia, dal 1 gennaio 2018 la produzione delleda 1 e 2è stata bloccata. ...