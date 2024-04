Champions | Psg e Dortmund in semifinale

(Di martedì 16 aprile 2024) 23.03 Il Paris St.Germain e il Borussiasono le prime semifinaliste diLeague. Sconfitte rispettivamente Barcellona (1-4 in trasferta dopo il 2-3 catalano a Parigi all'andata) e Atletico Madrid (4-2 in Germania dopo il 2-1 dell'andata in Spagna). Raphinha illude il Barcellona (12'). Araujo espulso (29'), rimonta Psg con Dembélé (40'),Vitinha (54') e doppietta di Mbappé (61', rigore, e 89'). A,Borussia avanti con Brandt e Maattsen, Atletico pareggia (autogol e Correa), decidono Fullkrug e Sabitzer.

