Champions League | quarti | che ribaltoni | Borussia e PSG volano in semifinale

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 aprile 2024 – Spettacolo all’andata e altrettanto al ritorno, lanon tradisce le aspettative. In Germania ilDortmund vince 4-2 contro l’Atletico Madrid grazie alle reti decisive nel secondo tempo di Fullkrug e Sabitzer che hanno ribaltato il match dopo il 2-2 dei primi 45 minuti. Dopo undici anni dall'ultima volta i tedeschi tornano a giocare unadi. Mentre a Barcellona gli uomini di Xavi, nonostante del 3-2 dell’andata, si sono inchinati al Paris Saint Germain che, sfruttando l'uomo in più per oltre sessanta minuti, ha vinto con un netto 1-4. Ripercorriamo nel dettaglio i due match appena terminati Fullkrug e Sabitzer la ribaltano nel secondo tempo, passa ilPronti, via e Azpilicueta ...

