Champions League 2024-2025 | dopo l’Inter salgono le qualificate!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 aprile 2024) Comincia a prendere forma la, che sarà la prima con la nuova formula.a quattro lesicure alla fase a gironi, conche è fra le prime già aritmeticamente dentro. FRONTI MULTIPLI – Da due settimane,sa già che parteciperà alla prossima. E da sabato è pure certa della presenza alla Supercoppa Italiana sempre per il. Ma, per quanto riguarda la principale competizione UEFA, c’è molto più da dire visto che si presenta con un nuovo format. Al momento sono quattro le squadre sicure: a Bayer Leverkusen (domenica laureatosi campione della Bundesliga per la prima volta nella sua storia), Inter e PSV ...