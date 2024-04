Champions | Barcellona-Psg 1-4 | Mbappé show e Luis Enrique in semifinale

(Di martedì 16 aprile 2024) Poker dei francesi, ribaltato il k.o. casalingo dell'andata Il Psg rifila quattro gol alal Montjuïc, si impone 4-1 in rimonta nel ritorno dei quarti di finale e conquista un posto nelle semifinali diLeague. I campioni di Francia allenati dall'exribaltano il k.o. casalingo subito all'andata per 3-2. I francesi

Dembelé come Donnarumma: contestazione dei tifosi del Barcellona che lanciano banconote finte con il suo volto - Champions LEAGUE - L'attaccante del PSG, che nell'estate 2023 aveva lasciato i parigini per trasferirsi in blaugrana per 50 milioni di euro, è stato contestato.eurosport

Il Dortmund strapazza l’Atletico e manda al bar Simeone: Terzic stacca il pass per la semifinale - Il Borussia Dortmund centra l’impresa e vola in semifinale di UEFA Champions League. I gialloneri di Edin Terzic eliminano l’Atletico Madrid di Diego Simeone grazie al 4-2 nel ritorno dei quarti di fi ...momentidicalcio

Poker al Barcellona, il Psg in semifinale di Champions - Barcellona (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Paris Saint-Germain vola in semifinale di Champions League. Il club parigino batte 4-1 il Barcellona in rimonta nel ma ...italpress