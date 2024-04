(Di martedì 16 aprile 2024)(3-4-2-1): Siano, Ciofi (27’ st Coccolo), Prestia, Pieraccini, Adamo (9’ st Pierozzi), De Rose (27’ st Varone), Saber (9’ st Francesconi), Donnarumma (16’ st David), Berti, Kargbo, Corazza. All.: Toscano. A dsp.: Pisseri, Klinsmann, Pitti, Silvestri, Valentini, Chiarello, Shpendi, Ogunseye.(3-4-2-1): Meli, Shiba, Ferrante, Veltri, Raimo, Carpani, Raparo (1’ st Morrone), Pelamatti (24’ st Longobardi), Sbaffo (42’ st Fiorini), Lipari (18’ pt Mazia), Melchiorri (24’ st Ahmetaj). All.: Filippi. A disp.: Mascolo, Verdini, Allievi, Prisco, Egharebva, Guidobaldi, Rizzo, Ferretti. Arbitro: Turrini di Firenze. Reti: 10’ pt e 45’ st Berti, 20’ pt Corazza. Note: ammoniti Melchiorri, Pieraccini, Prestia, Sbaffo; Spettatori 9.506 ; angoli 4-4i; recupero 3’ e 4’. Un’altra ...

Cesena, un tris in scioltezza. Recanatese stroncata sul nascere

Video/ Cesena Recanatese (3-0) gol, highlights: due volte Berti, raggiunta quota 92 (serie C, 15 aprile 2024) - Video Cesena Recanatese che termina con il risultato di 3-0 in favore della formazione di casa grazie alle reti di Berti, con una doppietta, e Corazza.ilsussidiario

Cesena troppo forte per la Recanatese - SERIE C - Al Manuzzi finisce 3-0. Giallorossi in zona playout di Andrea Verdolini Nessun miracolo a Cesena: era d’altronde durissimo poterlo anche lontanamente immaginare ma sostanzialmente la gara de ...youtvrs