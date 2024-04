Cesa | inaugurazione dello “Sportello Energia”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 16 aprile 2024). In collaborazione con la ESB Consulting domani, mercoledì 17 aprile alle ore 9.30, sarà inaugurata, nell’aula consiliare, lo “”. “Si tratta di unosociale, di una iniziativa a carattere gratuito per i cittadini – informa il sindaco Enzo Guida – che servirà a fornire consulenza in materia di, garantendo il supporto migliore ed utile a districarsi nel complesso mondo dei contratti commerciali energetici, disseminati di clausole a volte al limite della legalità, fornendo quindi un valido supporto a cittadini ed imprese per l’individuazione, in funzione dei loro consumi e necessità reali, della tariffa più conveniente oltre che alla comprensione delle stesse clausole contrattuali, al fine di non incappare in quei cavilli che puntano ad avvantaggiare le società ...