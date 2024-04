“Cerca il tuo neo 2024” | date tour campagna di prevenzione dermatologica

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 16 aprile 2024) Al via la seconda edizione delladidi Heliocar con visite di controllo dei nei gratuite La pelle è l’organo più esteso del corpo umano e il tumore della pelle è uno dei più diffusi. Il melanoma, in particolare, è il secondo tumore più frequente in Italia negli uomini under 50 e il terzo nelle donne in quella stessa fascia di età. Per sensibilizzare la popolazione sul tema delladei tumori cutanei, Heliocare di Cantabria Labs Difa Cooper, brand leader nella fotoprotezione, presenta “il tuo neo”, seconda edizione delnazionale che ha come obiettivo proprio quello di offrire visite di controllo dei nei gratuite al fine di sensibilizzare la popolazione sui rischi di una mancata ...