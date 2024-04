Cento domeniche | la recensione | la piccola tragedia di un uomo ordinario

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 16 aprile 2024) Siamo soliti identificare Antonio Albanese per le sue indimenticabili maschere tragicomiche, capaci di delineare le innumerevoli anime negative che rappresentano il nostro paese in tutto il loro lato grottesco, contraddittorio e sopra le righe. Tuttavia, nella sua lunghissima carriera, l’artista lombardo ha dimostrato di essere undi cinema, ma più in generale di spettacolo, versatile, in grado di adattarsi perfettamente a ruoli, generi e palcoscenici di ogni tipo, dalla commedia brillante, come ad esempio i numerosi film girati in coppia con la Cortellesi, fino a parti impegnate in opere drammatiche, come nel caso del suo ultimo film da regista,, presentato nel 2023 alla Festa del Cinema di Roma, è il quinto lungometraggio da regista di Antonio Albanese, il quale ...