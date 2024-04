C’è ancora domani La rivoluzione incompiuta delle donne

(Di martedì 16 aprile 2024) C’è. È Paola Cortellesi a sussurrare questa frase, da cui il titolo dell’omonimo film (di cui è regista e protagonista) che ha sbancato ai botteghini dei cinema italiani, ma non solo. Al suo esordio dietro la macchina da presa, l’attrice romana fa parlare di sé pubblico e critica. Il passaparola fa il suo dovere. Ed ecco che la pellicola diventa presto un fenomeno di costume, con la solita regola a farla da padrone: bene o male purché se ne parli. Dopo aver letto recensioni, commenti e critiche, anche io sono qui a dire la mia su quella può essere a pieno titolo considerata una storia di ordinaria sopraffazione negli anni del dopoguerra. Ritratto universale di umiliazioni, fatica, rinunce, violenze, a cui ledell’epoca erano semplicemente abituate. Un silenzio di sottomissione diventato, con il passare ...

Emma è tra le protagoniste della nuova puntata de Le Iene , in onda martedì 16 aprile come sempre su Italia 1. Nel servizio a lei dedicato e realizzato da Nicolò De Devitiis, la cantante ha messo a ... (dilei)

Rialzare subito la testa per andare a riprendersi da un’altra parte il punto lasciato a Lecce. Questo ha chiesto Nicola al suo Empoli subito dopo il triplice fischio finale dell’amaro scontro diretto ... (sport.quotidiano)

ancora ieri, nel corso di un incontro con i giornalisti, alla stampa estera, Elly Schlein ha fatto sapere di non “aver ancora sciolto il nodo” della sua candidatura alle elezioni europee . Nel ... (ilfoglio)

La relazione di Bankitalia che accusa Daniela Santanchè: "Ha scritto falsità per avere prestiti": E ancora verso altre banche e la D1 Partecipazioni. Nel 2014 solo 390 mila euro sono stati usati per pagare i fornitori. Nel novembre 2020 poi è la Concessionaria a ricevere 740 mila euro di ...

Israele e Iran in guerra dal 7 Ottobre: la regia di Teheran dietro tutti gli attacchi - Stefano Magni: ... in un raid dell'aviazione israeliana a Damasco il 1 aprile ecco, prima di tutto ricordiamo ancora una volta che la guerra fra Iran e Israele era già in corso dal 7 ottobre . La pianificazione del 7 ...