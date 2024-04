CdS – “Non abbiamo bisogno di cedere Giroud? Se va via…”

(Di martedì 16 aprile 2024) 2024-04-16 12:05:09 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Intervenuto a Dazn nel corso di Supertele, l’amminsitratore delegato Furlani si è soffermato sulle future strategie di mercato del Milan: “La nostra filosofia, sembra ovvio, è quella di migliorare la squadra. Quest’anno sarà un lavoro più leggero rispetto allo scorso anno, le basi ci sono. Non è giusto dire che puntiamo solo su una tipologia di giocatori, il lavoro che facciamo come fanno le altre società, è guardare vari criteri. Quando analizziamo potenziali acquisti, partiamo dallo scouting ovviamente che è importantissimo, ci sono i dati di cui si parla tanto che ci aiutano nella scelta, si guarda la storia medica e la personalità del giocatore, oltre ovviamente al tema finanziario. Questi sono tutti elementi per scegliere un giocatore, anche se non ci sono caratteristiche necessariamente in ...

