Cavalieri | l’ora della festa | Un weekend perfetto

(Di martedì 16 aprile 2024) "Da un lato la vittoria "storica" con la Lazio, dall’altro i nostri U16 che si sono laureati campioni dell’Appennino: un fine settimana". Bastano le parole del presidente Francesco Fusi a confermare come in casaUnion l’euforia, soprattutto per il 17-12 inflitto a Roma alla corazzata Lazio, sia tutt’altro che esaurita. Ma non tanto per la vettaclassifica: i biancocelesti si avviano a chiudere comunque il girone 3 al primo posto, salvo capitomboli ad oggi improbabili. Irestano secondi con 84 punti, sei in meno dei rivali capitolini. E hanno praticamente un piede e mezzo nei playoff da miglior seconda: oltre ad avere quattordici punti di margine sull’Avezzano terzo, hanno otto lunghezze sul Biella seconda forza del girone 1 e addirittura un punto in più del Verona che sta ...